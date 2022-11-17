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Сюжет:

Китай рекомендовал Украине ответить на призывы РФ начать диалог

Постпред КНР при ООН Цзюнь: надеемся, что Украина откликнется на призыв РФ к переговорам
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Китай надеется, что Украина откликнется на призывы России приступить к переговорам. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности организации в среду, 16 ноября.

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«Китай отмечает, что Россия заявила о своей готовности приступить к диалогу. И сделала это неоднократно в последние дни. Надеемся, что другая сторона пойдет в этом же направлении, ответственно откликнется и вступит в контакт в ближайшее время, чтобы создать условия для возобновления переговоров», — сказал он в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте организации.

По его словам, китайская сторона надеется, что США, НАТО и Россия «будут вести всеобъемлющий диалог по этому вопросу». К тому же, необходимо учитывать законные озабоченности друг друга в плане безопасности.

«В первую очередь мы должны работать сообща, чтобы достичь мирного разрешения кризиса. Диалог и переговоры являются единственным способом положить конец украинскому кризису», — подчеркнул он.

Ранее этим же днем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».

Еще в начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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