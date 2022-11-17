Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ от эвакуации мирного населения был обусловлен необходимостью поднять боевой дух украинских боевиков. Об этом он рассказал в среду, 16 ноября, во время единого новостного телемарафона.
«Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?» — заявил украинский лидер.
Он отметил, что в начале проведения спецоперации украинские власти рассматривали вариант эвакуации мирных жителей из городов и консервацию киевской инфраструктуры. Отдельно украинский лидер подчеркнул, что не считает такой отказ тактикой «живого щита».
В этот же день Зеленский рассказал, что получал сигналы от лидеров иностранных государств о готовности России к проведению мирных переговоров. Он добавил, что готов на проведение переговоров в публичной форме.
15 ноября Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь Владимира Зеленского перформансом, выходящим за все регламенты и приличия. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, речью Зеленского Запад пытался отвлечь внимание от настоящей повестки саммита.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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