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Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных

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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ от эвакуации мирного населения был обусловлен необходимостью поднять боевой дух украинских боевиков. Об этом он рассказал в среду, 16 ноября, во время единого новостного телемарафона.

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«Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?» — заявил украинский лидер.

Он отметил, что в начале проведения спецоперации украинские власти рассматривали вариант эвакуации мирных жителей из городов и консервацию киевской инфраструктуры. Отдельно украинский лидер подчеркнул, что не считает такой отказ тактикой «живого щита».

В этот же день Зеленский рассказал, что получал сигналы от лидеров иностранных государств о готовности России к проведению мирных переговоров. Он добавил, что готов на проведение переговоров в публичной форме.

15 ноября Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь Владимира Зеленского перформансом, выходящим за все регламенты и приличия. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, речью Зеленского Запад пытался отвлечь внимание от настоящей повестки саммита.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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