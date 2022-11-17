Социальный налоговый вычет за взносы в НПФ предложили отменить

Россияне, которые копят на пенсию в рамках добровольных программ, могут лишиться социального налогового стимула, если не готовы вкладывать деньги на длительный период, узнали «Известия».

Как рассказали «Известиям» три источника на рынке, социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 тыс. рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс. Но получить его граждане смогут только по договорам на срок от 10 лет, уточнили собеседники издания. Таким образом государство намерено стимулировать долгосрочные накопления.

Как считают в Российскиом союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), наряду с новой льготой необходимо сохранить и уже существующий социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), который участники добровольных пенсионных программ могут получать со 120 тыс. рублей вложений.

При этом никаких условий по срокам, если говорить о взносах в НПФ, не существует. Союз обратился в Минфин с просьбой сохранить социальный вычет.

По словам источников издания, Минфин обещал рассмотреть обращение РСПП о сохранении социального вычета, другой конкретики на данный момент нет. И вопрос по соцвычету пока в подвешенном состоянии. В пресс-службе ведомства сообщили «Известиям», что тема в принципе еще находится в стадии проработки, решение пока не принято.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги на время: социальный налоговый вычет за взносы в НПФ могут отменить