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СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины объявила в розыск Рамзана Кадырова
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, следует из базы данных украинской спецслужбы.

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Кадырову вменяют две статьи, в том числе «ведение агрессивных военных действий». Данная статья, согласно украинскому УК, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

10 октября стало известно о том, что СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Зампреда Совбеза РФ отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

В тот же день в розыск СБУ была объявлена и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ей также инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дипломат, в свою очередь, отметила, что ее искать не надо. Она подчеркнула, что находится в Telegram и с ней 500 тыс. человек.

Тогда же СБУ объявила в розыск командующего объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса Сергея Суровикина.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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