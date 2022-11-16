Названы причины укрепления рубля

Российский рубль успешно закрепил свои позиции в районе 60 рублей за один доллар и показывает небывалую стабильность, рассказал «Известиям» 16 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

До конца 2022 года стоимость доллара останется в районе 60–61 рубля с периодическим укреплением рубля в третьей декаде каждого месяца. По словам эксперта, есть несколько причин укрепления рубля в настоящее время.

После начала спецоперации по защите Донбасса Банк России принял ряд мер, которые способствовали укреплению и стабилизации курса, отметил он.

«При этом рынок превратился во внутреннюю торговую площадку, огражденную от внешних раздражителей. Отсутствие нерезидентов и ограничение на операции с валютой замкнули спрос и предложение внутри страны, оставляя возможность регулятору проводить калибровку курса в угоду нужд государства», — уточнил эксперт.

Кроем того, удерживать стабильность помогает растущее положительное сальдо торгового баланса, которое за десять месяцев 2022 года увеличилось в два раза, до $257,1 млрд — высокие цены на энергоресурсы способствуют увеличению доходов РФ, добавил он.

Как объяснил Островский, с начала ноября на рынках наблюдается снижение доллара ко всем мировым валютам, что вызвано ожиданиями замедления темпов ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США.

«Падение доллара способствует росту цен на сырьевые товары, включая нефть, которая держится в ценовом коридоре $92–96 за баррель. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, возможное введение потолка цен на российскую нефть и надежды на возобновление роста экономики Китая поддерживают котировки нефти и открывают дорогу для роста», — сказал эксперт.

Курс доллара на уровнях 60–61 рубль, вероятно, комфортен для бюджета при текущих ценах на нефть и не создает проблем для экспортеров и импортеров, считает он.

При этом, как отметил Островский, стоимость доллара в ближайшие дни может снизиться до 58–59 рублей в связи с тем, что приближаются двадцатые числа — в это время выплачивается налог на добычу полезных ископаемых, что вызывает повышенный спрос на рубли и продажу валюты, полученной от экспорта.

«Стабильность курса рубля также необходима для ускоряющегося перехода на расчеты в международной торговле в национальных валютах», — рассказал он.

Среди внешних факторов, которые в перспективе могут оказать влияние на динамику рубля, специалист перечислил растущую мировую инфляцию, нарушение логистических цепочек, падение глобальной экономики в рецессию. Но сейчас курс будет балансировать на необходимых уровнях, чтобы нарастить импорт под конец года и не остаться в накладе при пополнении бюджета, подчеркнул эксперт.

«В результате стоимость доллара (до конца 2022 года. — Ред.) останется в районе 60–61 рубль с периодическим укреплением рубля в третьей декаде каждого месяца. В случае роста цен на нефть выше $100 за баррель в декабре рубль может укрепиться до 58–59 за доллар», — заключил Островский.

Ранее, 27 октября, ряд экспертов в беседе с «Известиями» предположили, что к концу этого года средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 65–67 рублей. 24 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев привел прогноз, согласно которому курс доллара может достигнуть 65–70 рублей к концу 2022 года и 75,2–82,71 рубля в 2023 году.