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Москву и Пекин заподозрили в сговоре из-за схожести рубашек Лаврова и Си Цзиньпина

Daily Mail заподозрило Россию и Китай в сговоре из-за рубашек Лаврова и Си Цзиньпина на G20
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин пришли на ужин представителей делегаций государств на саммите «Большой двадцатки» на Бали в ярко-фиолетовых рубашках с цветочным принтом, видимо, демонстрируя дружественные отношения своих стран. К такому выводу пришла 16 ноября британская газета Daily Mail.

Жена китайского лидера Пэн Лиюань также надела пурпурную шаль, чтобы соответствовать яркому цвету рубашки своего мужа.

Лаврова и Си Цзиньпина приветствовали президент Индонезии Джоко Видодо и его жена Ириана, на которых была традиционная для Бали одежда.

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Представители РФ и Китая были не единственными посетителями, одетыми в почти одинаковые рубашки.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его канадский коллега Джастин Трюдо надели рубашки одинакового красного оттенка, что является отсылкой к традиционным ярким рубашкам из батика — официальной одеждой в Индонезии.

14 ноября ряд зарубежных СМИ сообщили о госпитализации Лаврова. После этого глава МИД РФ посоветовал западным СМИ быть почестнее.

Дипломат отметил, что такие сообщения — это «игра не новая в политике».

Саммит проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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