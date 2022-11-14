Лавров после сообщений о госпитализации посоветовал западным СМИ быть почестнее

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после сообщений о своей госпитализации посоветовал западным СМИ быть почестнее. Об этом он сказал на видео из Индонезии, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее в этот день ряд зарубежных СМИ сообщили о госпитализации Лаврова. По их данным, министр якобы был госпитализирован вскоре после прибытия на Бали и проходит обследование в госпитале.

Сам Лавров отметил, что такие сообщения — это «игра не новая в политике».

«Западным журналистам [желаю] быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются», — сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас находится в отеле и готовится к саммиту G20.

Также Лавров выразил благодарность гражданам РФ за поддержку внешней политики страны.

Ранее в этот день Захарова заявила, что они с Лавровым читают ленту и «не верят своим глазам». По ее словам, сообщения о госпитализации министра — это «высший пилотаж фейков».

В воскресенье глава МИД РФ прибыл на Бали для участия в саммите G20, который пройдет 15 и 16 ноября. На саммите министр возглавляет российскую делегацию. Лавров прилетел в Индонезию из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите.