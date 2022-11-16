Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на автомобили
Покупка автомобилей должна стать более доступной для семей россиян, несмотря на сложности. Об этом 16 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — сказал глава государства.
По словам Путина, в отрасли «есть над чем работать», несмотря на сложности с логистикой. Надо внимательно смотреть на составляющие, из которых формируются цены.
«Тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — добавил российский лидер.
Также он поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных и их семьи.
Министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров со своей стороны отметил, что ситуация в российском автопроме постепенно стабилизируется.
Накануне сообщалось, что за 2022 год онлайн-спрос на автокредиты в России упал в четыре раза, до 75%, по сравнению к результатами 2021 года. С повышением цен на автомобили и уходом с рынка некоторых зарубежных автоконцернов россияне стали меньше интересоваться приобретением личного транспорта в кредит.
По итогам совещания президента РФ по автопрому, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили: в частности, 10,2 млрд — на возобновление автокредитования, 4,9 млрд — на льготный лизинг. Главными задачами автопрома российский лидер назвал сохранение занятости, а также насыщение рынка.