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Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на автомобили

Путин: автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян в нынешних условиях
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Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
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Покупка автомобилей должна стать более доступной для семей россиян, несмотря на сложности. Об этом 16 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

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«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — сказал глава государства.

По словам Путина, в отрасли «есть над чем работать», несмотря на сложности с логистикой. Надо внимательно смотреть на составляющие, из которых формируются цены.

«Тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — добавил российский лидер.

Также он поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных и их семьи.

Министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров со своей стороны отметил, что ситуация в российском автопроме постепенно стабилизируется.

Накануне сообщалось, что за 2022 год онлайн-спрос на автокредиты в России упал в четыре раза, до 75%, по сравнению к результатами 2021 года. С повышением цен на автомобили и уходом с рынка некоторых зарубежных автоконцернов россияне стали меньше интересоваться приобретением личного транспорта в кредит.

По итогам совещания президента РФ по автопрому, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили: в частности, 10,2 млрд — на возобновление автокредитования, 4,9 млрд — на льготный лизинг. Главными задачами автопрома российский лидер назвал сохранение занятости, а также насыщение рынка.

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