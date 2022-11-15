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За десять месяцев 2022 года онлайн-спрос на автокредиты упал на 75%

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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За 2022 год онлайн-спрос на автокредиты в России упал в четыре раза, до 75% по сравнению к результатам 2021 года. Об этом «Известиям» 15 ноября сообщил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

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С повышением цен на автомобили и уходом с рынка некоторых зарубежных автоконцернов, россияне стали меньше интересоваться приобретением личного транспорта в кредит.

Такой тренд подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За девять месяцев 2022 года портфель автомобильных кредитов стал меньше почти на 41%. Это говорит о том, что кредиты брали либо реже, либо средняя сумма одного займа в 2022 году оказалась ниже.

«В этом году мы наблюдаем ощутимое снижение активности в разделе «Автокредиты». Спад начался еще в конце 2021 года — уже тогда автомобили начали значительно дорожать из-за кризиса полупроводников. За 2021 год средняя стоимость авто выросла на 20%, и это был самый большой скачок цен с 2015 года. А в 2022 году она увеличилась еще на 19%. Кроме того, усугубляет ситуацию и факт ухода с рынка зарубежных производителей. Если автомобиль еще удается приобрести, то его обслуживание оказывается под вопросом», — рассказал коммерческий директор «Выберу.ру». Ярослав Баджурак.

Позитивным фактором, оказавшим влияние на рынок в кризисный период, специалист отметил скидку по программе льготного автокредитования, которая увеличилась с 10 до 20%, а лимит стоимости автомобиля, который можно приобрести в рамках программы, был увеличен с 1,5 до 2 млн рублей.

11 августа стало известно, что программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. В программах могут участвовать все модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

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