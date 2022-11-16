В России представили предсерийную модель мотоцикла «Мономах»

В России анонсировали появление мотоцикла модели «Мономах». Байк от компании «Русский мотоцикл» предлагается за 6 млн рублей, рассказала 16 ноября пресс-служба компании «Авито Авто».

Предсерийные экземпляры байка предлагаются только на «Авито Авто». На мотоциклы открыт предварительный заказ, чтобы клиенты смогли получить технику к мотосезону 2023 года.

Производитель сообщил, что рассчитывает получить сертификат на «Мономах» от института НАМИ.

Модель снабжена четырехтактным двигателем Aurus Reaktor и шестиступенчатой коробкой передач. При разработке силового агрегата разработчики использовали технологии НАМИ, Porsche Engineering и Ricardo.

Модель спроектирована на основе прототипа Lvpvs Alpha, собранного в 2015 году при участии итальянских специалистов из Officina Rossopuro и Walter Tosto. Над внешним обликом «Мономаха» работал итальянский дизайнер Филиппо Барбакане.

Проект «Русский мотоцикл» был создан мотоклубом «Ночные волки». В основе концепции проекта — развитие отечественного мотодвижения и перезапуск мотоциклетной промышленности России.

1 августа стало известно, что компания Ural Motorcycles объявила о запуске производства мотоциклов Ural в Казахстане. Техника будет поставляться в дальнее зарубежье. Рама и элементы корпуса для казахского Урала производит Ирбитский мотозавод. В Казахстане лишь занимаются окраской и финальной сборкой. Предприятие напомнило, что мотоциклы, произведенные в уральском Ирбите, будут выпускаться только на внутренний рынок и для тех стран, которые остались нейтральными или дружественными РФ.