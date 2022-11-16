Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России

В аэропорту индонезийского острова Бали разместили баннер с обновленной картой России по случаю приезда делегации из Москвы на саммит G20. Об этом сообщает в среду, 16 ноября, «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Российскую делегацию в аэропорту Бали, где проходит саммит G20, встречали обновленной картой страны с Донбассом, Запорожьем и Херсоном», — пишет издание.

Саммит G20 проходит 15 и 16 ноября. Делегацию из РФ возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат прибыл на Бали в воскресенье из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите. На мероприятии представители России выступили с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией.

По итогам саммита был подготовлен проект итоговой декларации. По словам Лаврова, он содержит оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. Министр указал, что Запад добавил фразу, что «многие делегации осудили Россию», Москва же указала, что «были изложены и альтернативные точки зрения».

Как написала накануне газета Financial Times, индийская делегация на саммите G20 сыграла значительную роль в достижении компромисса между участниками в вопросе упоминания спецоперации РФ по защите Донбасса в тексте проекта итоговой декларации.