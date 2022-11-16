Совфед одобрил закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

Совет Федерации в среду, 16 ноября, одобрил закон о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором и третьем чтениях. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

По данным правительства, благодаря введению пособия с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

9 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о законопроекте, пояснила «Известиям», что доход семьи также не должен быть нулевым, то есть родители должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами — уход за ребенком, болезнь, служба в армии и другие.

До этого, 8 ноября, в ходе совещания президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.