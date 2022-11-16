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На Бали начались экстремальные дожди в последний день саммита G20

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Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
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Сильные дожди начались на острове Бали в завершающий день саммита G20. Об этом стало известно в среду, 16 ноября.

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Были подтоплены Нуса-Дуа, Южная Кута, Бадунга и другие районы острова.

Как передает корреспондент «РИА Новости», из-за сильного ливня на острове образовались серьезные пробки из автомобилей, имеющих пропуска в зону проведения саммита. Дождь также внес хаос в распорядок передвижения кортежей.

Сообщается, что в пресс-центре саммита собралось множество промокших журналистов. Дождь шел около двух часов, в результате чего было затоплено несколько автодорог.

Ранее агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что в предыдущие дни саммита власти страны распылили в небе над Бали около 29 т реагентов ради улучшения погоды.

Как рассказал глава агентства Двикорита Карнавати, это является частью сценария, который подготовлен на случай экстремальных погодных условий во время саммита G20. Всего самолеты до 16 ноября совершили не менее 28 вылетов. Операция прошла в сотрудничестве с ВВС Индонезии и министерством транспорта.

Саммит проходил 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, США, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.

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