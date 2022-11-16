Минобороны РФ указало на причастность ВСУ к разрушениям в Киеве

Россия 15 ноября не наносила ударов по объектам на территории Киева, разрушения в жилых кварталах города вызваны попаданием в них ракет Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — сказал он 16 ноября на брифинге.

15 ноября вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил о попадании ракет в жилые дома в городе.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в свою очередь, сообщил, что украинская противоракетная оборона (ПВО) сбила над Киевом крылатую ракету, ее обломки упали на дома. Он уточнил, что есть пострадавшие.

Как рассказала местным журналистам очевидица, взрыв точно произошел раньше, чем ракета упала на здание.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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