МИД РФ выразил обеспокоенность активностью ИГИЛ в Афганистане

Москва обеспокоена активностью запрещенной в России группировки ИГИЛ («Исламское государство») на севере Афганистана. Об этом в среду, 16 ноября, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Наше особое беспокойство вызывает сохраняющееся влияние ИГИЛ в северных районах страны, граничащих с нашими центральноазиатскими партнерами», — сказал он на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

Дипломат отметил, что кризис перехода власти в Афганистане еще не подошел концу. В этой связи в стране до сих пор есть проблемы с безопасностью.

Прежде Кабулов заявлял, что США пытаются «купить» лояльность различных сил Афганистана, а также неприкрыто шантажируют талибских вожаков угрозой удара с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая.

Ранее, 8 ноября, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев рассказал, что в Афганистан продолжается переброска сторонников ИГИЛ, а также наращиваются контакты с «Аль-Каидой» (международная террористическая организация, запрещена в РФ).

В этом же месяце секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действующий в Афганистане филиал террористической организации активизировал деятельность по развертыванию новых лагерей по подготовке боевиков. По его словам, в настоящее время в стране их насчитывается порядка 3,5 тыс. Кроме того, представители ИГИЛ усилили вербовку в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.