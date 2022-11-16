Три ДТП одновременно произошли на КАД

Три ДТП произошли в одно и то же время на КАД в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 16 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сначала два автомобиля столкнулись у Рябовского шоссе, затем четыре, а после снова два. В последней аварии два человека получили травмы и были госпитализированы.

«На место приезжали ДПС, МЧС и скорая помощь. Оказались заняты 1-я и 3-я полосы, образовалась пробка длиной 7 км», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 15 ноября, автобус вылетел в кювет на 226-м км трассы Владимир – Муром – Арзамас в районе населенного пункта Туртапки Нижегородской области. В результате ДТП пострадали девять человек.