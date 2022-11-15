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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Автобус вылетел в кювет на 226-м км трассы Владимир – Муром – Арзамас в районе населенного пункта Туртапки Нижегородской области. В результате ДТП пострадали девять человек, сообщил источник «Известий» 15 ноября.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находилось 19 человек.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести, в настоящий момент они направлены в больницу. Также известно, что детей среди них нет.

11 ноября пассажирский автобус перевернулся в районе поселка Новый Уптар в Магаданской области. В момент аварии в салоне находились 30 человек, троим позже потребовалась врачебная помощь.

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