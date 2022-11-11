Три пассажира автобуса пострадали в результате ДТП в Магадане

Пассажирский автобус перевернулся в районе поселка Новый Уптар в Магаданской области. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Согласно имеющейся информации, водитель Kia Granbird допустил съезд автобуса в кювет, вследствие чего транспортное средство опрокинулось. В момент аварии в салоне находились 30 человек, троим позже потребовалась врачебная помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики.

Ранее, 10 ноября, школьный автобус с 12 учениками начальных классов столкнулся с легковым автомобилем Kia в Красноярском крае. В результате ДТП никто не пострадал. После случившегося представители регионального ГУ МВД России напомнили о необходимости снижать скорость до безопасной при ухудшении погодных условий во избежание аварийных ситуаций.