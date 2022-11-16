Toyota представила новый гибрид Prius

Компания Toyota провела мировую премьеру гибридного Prius, который показала в двух модификациях: стандартной (HEV) и с возможностью подзарядки от внешней сети (PHEV). Об этом 16 ноября сообщил портал Drom.

Машина пятого поколения создана на платформе TNGA. Характерный для Prius монообъемный силуэт кузова сохранился. Относительно предыдущей версии переднюю часть новой машины сделали клиновидной — это придает облику стремительности.

Кузов сохранил пять дверей, ручки задних дверей спрятаны в углах оконных рамок, с первого взгляда Prius можно принять за трехдверный автомобиль. Производитель уточнил, что у новой модели увеличена жесткость кузова на кручение. Передняя подвеска выполнена по схеме МакФерсон, задняя — независимая, на двойных поперечных рычагах.

Вариант исполнения Prius HEV имеет установку, которую называют «параллельный гибрид». Она базируется либо с бензиновым мотором объемом 1,8 л, модель двигателя 2ZR-FXE, либо двухлитровым мотором M20A-FXS. Стандартная версия развивает суммарно 140 л.с., вариант с двухлитровым агрегатом — 193 л.с. Будет и система E-Four — с отдельным электромотором на задней оси, который активируется при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь или резкие повороты).

В версии Prius PHEV силовая установка еще более мощная, ее отдача 223 л.с. (в нее также входит двухлитровый мотор). Разгон с 0 до 100 км/ч у такой модели составляет 6,7 с. У машины литий-ионная батарея повышенной емкости, для снижения центра тяжести она смонтирована под задними сиденьями. В режиме работы на электротяге пробег на одном заряде увеличен на 50% — до 60 км.

Во всех вариантах исполнения Prius имеет вариатор eCVT. Модификацию HEV начнут продавать зимой 2023 года, старт версии PHEV намечен на весну 2023 года.

8 ноября стало известно, что российские дилеры стали принимать заказы на поставку седана Toyota Avalon, произведенного на предприятии FAW-Toyota в Китае. Автомобили, собранные в Китае, будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Цена на седан Avalon составит 3,3 млн рублей. Машина будет представлена в единственной комплектации Progressive Edition. У машины будет двухлитровый бензиновый мотор с отдачей в 178 л.с., который будет работать с вариатором. Тип привода — только передний.