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Toyota представила новый гибрид Prius

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Фото: Toyota
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Компания Toyota провела мировую премьеру гибридного Prius, который показала в двух модификациях: стандартной (HEV) и с возможностью подзарядки от внешней сети (PHEV). Об этом 16 ноября сообщил портал Drom.

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Машина пятого поколения создана на платформе TNGA. Характерный для Prius монообъемный силуэт кузова сохранился. Относительно предыдущей версии переднюю часть новой машины сделали клиновидной — это придает облику стремительности.

Кузов сохранил пять дверей, ручки задних дверей спрятаны в углах оконных рамок, с первого взгляда Prius можно принять за трехдверный автомобиль. Производитель уточнил, что у новой модели увеличена жесткость кузова на кручение. Передняя подвеска выполнена по схеме МакФерсон, задняя — независимая, на двойных поперечных рычагах.

Вариант исполнения Prius HEV имеет установку, которую называют «параллельный гибрид». Она базируется либо с бензиновым мотором объемом 1,8 л, модель двигателя 2ZR-FXE, либо двухлитровым мотором M20A-FXS. Стандартная версия развивает суммарно 140 л.с., вариант с двухлитровым агрегатом — 193 л.с. Будет и система E-Four — с отдельным электромотором на задней оси, который активируется при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь или резкие повороты).

В версии Prius PHEV силовая установка еще более мощная, ее отдача 223 л.с. (в нее также входит двухлитровый мотор). Разгон с 0 до 100 км/ч у такой модели составляет 6,7 с. У машины литий-ионная батарея повышенной емкости, для снижения центра тяжести она смонтирована под задними сиденьями. В режиме работы на электротяге пробег на одном заряде увеличен на 50% — до 60 км.

Во всех вариантах исполнения Prius имеет вариатор eCVT. Модификацию HEV начнут продавать зимой 2023 года, старт версии PHEV намечен на весну 2023 года.

8 ноября стало известно, что российские дилеры стали принимать заказы на поставку седана Toyota Avalon, произведенного на предприятии FAW-Toyota в Китае. Автомобили, собранные в Китае, будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Цена на седан Avalon составит 3,3 млн рублей. Машина будет представлена в единственной комплектации Progressive Edition. У машины будет двухлитровый бензиновый мотор с отдачей в 178 л.с., который будет работать с вариатором. Тип привода — только передний.

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