Украинские войска выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Волновахе. Об этом в ночь на 16 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 21:45 — населенный пункт Курахово — населенный пункт Волноваха: выпущено шесть ракет из РСЗО «HIMARS», — говорится в Telegram-канале представительства.

14 ноября в городе Ясиноватая в ДНР 70 многоквартирных домов остались без отопления в результате обстрела со стороны ВСУ.

В тот же день украинские военные обстреляли Донецк город обстреляли из РСЗО «Град» три раза за сутки.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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