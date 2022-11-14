В Ясиноватой 70 домов остались без отопления из-за обстрелов ВСУ

В городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) 70 многоквартирных домов остались без отопления в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 ноября сообщил глава города Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела Ясиноватой обесточены три котельных. Без тепла остались 70 многоквартирных домов», — пояснил мэр в своем Telegram-канале.

По словам Шевченко, аварийные службы уже ремонтируют котельные. В ближайшее время объекты будут подключены к резервным линиям.

Ранее 14 ноября об обстреле со стороны украинских военных также сообщали в Донецке. По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), город обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в третий раз за сутки.

В этот же день «Известия» показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района Донецка.

Также об обстрелах в понедельник сообщали в Амвросиевке, Торезе и Иловайске.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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