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ВСУ в третий раз за сутки обстреляли Донецк из «Градов»

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Maxym Marusenko
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Вооруженные силы (ВС) Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в третий раз за сутки. Об этом заявили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в понедельник, 14 ноября, в Telegram-канале.

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Сообщается об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка и Червоногвардейского района Макеевки.

Уточняется, что ВСУ выпустили десять ракет из «Града» по населенному пункту Карловка и четыре снаряда калибром 155 мм по Орловке и Макеевке.

Ранее, утром 11 ноября, ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО HIMARS. Под удар попал Куйбышевский район города.

В этот же день «Известия» показали последствия обстрела украинскими военнослужащими школы и Дворца культуры в селе Розовка ДНР. Здания подверглись атаке из РСЗО HIMARS.

8 ноября штаб теробороны ДНР уведомил, что в результате обстрела со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка погиб подросток.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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