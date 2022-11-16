Индекс Мосбиржи может вырасти к концу года до 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи к концу года будет колебаться в диапазоне 2400-2425 пунктов. Таковы результаты консенсус-опроса, проведенного «Известиями» среди крупных брокерских и кредитных организаций.

В первую очередь, росту поспособствует снижение геополитической напряженности, считает начальник департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. По его мнению, также позитив может прийти с сырьевых площадок в случае более мягкой, чем ожидается, просадки мировой экономики. При позитивном настрое участников индикатор Мосбиржи может преодолеть отметку 2500 пунктов, а РТС — 1300-1400, уверен он.

Аналогичную оценку дала руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых. По ее мнению, если республиканцы, одержав победу на выборах в США, сдержат свое обещание урезать финансирование Украине, и геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, то к концу года индекс Мосбиржи может превысить отметку 2500 пунктов на фоне перетока капитала из депозитов и гособлигаций, а также реинвестирования дивидендов. Кроме того, рынок поддержит улучшение прогноза экономики России.

Более умеренные оценки представили в «БКС Мир инвестиций» и «Открытие Инвестиции». Их представители полагают, что индекс Мосбиржи на конец года составит 2300-2400, а РТС —1144 пунктов. Важным драйвером поддержки рынка акций выступают ожидания по дивидендам крупных нефтяных компаниий («Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть»), выплаты по которым в конце этого года и начале следующего могут быть инвестированы обратно, отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В то же время, как полагают эксперты, негативом для рынка акций способно стать обострение конфликта на Украине, усиление санкций и жесткий спад экономик Китая и Еврозоны, который отрицательно скажется на рынке сырья.

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Рыночный аккорд: индексу Мосбиржи прописали рост до 2500 пунктов