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Эксперты назвали самый популярный пароль в мире в 2022 году

Эксперты компании NordPass: самым популярным паролем в мире в 2022 году стало слово password
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Фото: Global Look Press/Mairo Cinquetti
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Английское слово password (пароль) стало самым популярным и одновременно слабым паролем в мире в 2022 году. Это следует из отчета компании — диспетчера паролей NordPass.

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Исследование проводилось в 30 государствах. Чаще всего password использовали в Австралии, Великобритании и Индии.

На втором месте по популярности стало сочетание 123456. Его чаще всего использовали в Бразилии, Индонезии, Италии, Чили, Канаде, Колумбии, Венгрии и ряде других стран. Этот пароль был лидером паролей два минувших года.

Третью позицию заняла комбинация цифр 123456789. Как отмечают эксперты, на взлом подобного сочетания у компьютерных программ уходит менее секунды.

В США самым популярным паролем стало слово guest (гость). В масштабах мира оно заняло четвертое место.

Комбинация идущих друг за другом букв в английской раскладке клавиатуры — qwerty — заняла пятое место.

В августе участники рынка кибербезопасности рассказали «Известиям» о том, что количество кибератак на российские компании и госорганизации за последние полгода выросло в 1,5–7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По их словам, под особым ударом находятся энергетика, нефтяной и финансовый секторы. Кроме того, на прочность проверяются ритейл, логистическая сфера, страховая отрасль, госсектор и даже образовательные учреждения.

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