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Россиянам разъяснили порядок получения нового пособия для семей с детьми

Юрист Гавришев: новое единое пособие для семей с детьми будет назначаться вместе с другими выплатами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будет назначаться вместе с выплатами на ребенка до трех лет. Об этом «Известиям» во вторник, 15 ноября, сообщил юрист Алексей Гавришев.

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«С 1 января 2023 года предлагается ввести универсальное пособие на осуществление ежемесячных выплат на беременных женщин и детей до достижения ими 17 лет. Однако такие выплаты будут производиться тем семьям, у которых доход составляет ниже одного регионального прожиточного минимума на человека», — пояснил юрист.

Таким образом, для получения таких выплат у семьи обязательно должен быть доход.

«Данное пособие будет выплачиваться дополнительно вместе с выплатами, которые осуществляются при рождении или усыновлении ребенка и до достижения им трехлетнего возраста. Более того, такие пособия смогут получить женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности», — добавил Гавришев.

Ранее в этот день Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. По данным правительства, благодаря введению пособия, с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

9 ноября юрист Михаил Прядко в беседе с «Известиями» указал на то, что решение российских властей создать новое единое пособие для семей с детьми расширит возможности и доступность программы материнского капитала.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. По его словам, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

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