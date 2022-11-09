Россиянам рассказали о преимуществах нового единого пособия для семей с детьми

Решение российских властей создать новое единое пособие для семей с детьми расширит возможности и доступность программы материнского капитала. На это в беседе с «Известиями» 9 ноября указал юрист Михаил Прядко.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что власти давно работают над созданием такого пособия и эту работу необходимо завершить в 2023 году.

«По факту это решение расширяет возможности и доступность материнского капитала. Я напомню, что на помощь со стороны государства могут претендовать семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок после 1 января 2007 года или же появился первенец после 1 января 2020 года. Для того чтобы получить сертификат, надо обратиться в ПФР, МФЦ или же оставить заявку на сайте госуслуг», — пояснил эксперт.

По словам Прядко, список необходимых документов включает лишь паспорт и свидетельство о рождении или же об усыновлении.

«Система электронного документооборота уже готова, поэтому никаких сложностей это вызвать не должно. Единственное, скорее всего, кроме вышеперечисленных документов, потребуется предоставить справку о доходах — 2-НДФЛ, так как размер выплат будет зависеть от среднего дохода семьи», — добавил юрист.

8 ноября в ходе совещания российский лидер заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

В то же время министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании сообщил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 900 рублей.

Ранее, в сентябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.