Вильфанд пообещал первую метель в Москве в четверг

Первая метель ожидается в Москве в четверг. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил во вторник, 15 ноября.

По словам синоптика, с 17 ноября в столице и Подмосковье начнет выпадать снег, который будет продолжительным.

«Ветер усилится до 15 м/с, ожидается первая метель», — рассказал Вильфанд «РИА Новости».

Он отметил, что это является очевидным признаком зимы, передает RT.

Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что в конце этой недели прогнозируется снегопад, к воскресенью высота сугробов достигнет 10–15 см.

Ранее во вторник синоптики рассказали, что жителей Московского региона ожидают облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза, пишет «Москва 24».

Днем температура воздуха в городе составит от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается понижение вплоть до 4 градусов мороза.

На территории Московской области синоптики обещают от –4 до +1 градуса в дневное время суток и до 6 градусов ниже нуля — в ночное.