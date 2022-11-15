Вильфанд спрогнозировал высоту сугробов в Москве до 10-15 см к воскресенью

В Москве в конце этой неделе прогнозируется снегопад, к воскресенью высота сугробов достигнет 10-15 см. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу во второй половине дня прогнозируется значительный снег, снегопад, который будет продолжаться и в ночь на субботу, и в субботу, и даже в ночь на воскресенье. Снега уже будет достаточно настолько, что высота его будет в основном не менее 10 см, а местами даже до 15 см, это уже серьезная заявка на зиму», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он не исключил образования устойчивого снежного покрова.

«Пока повышения температуры, которое привело бы к быстрому и явному таянию снега, не прогнозируется, но нужно понимать, что этот снег легкий и пушистый, он не плотный и может быстро «съесться», но есть вероятность того, что этот снег сохранится до весны», — сказал он, добавив, что если будет так, это достаточно раннее установление снежного покрова.

Ранее в этот день синоптики рассказали, что жителей Московского региона ожидают во вторник облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза, сообщается на сайте kp.ru.

Днем температура воздуха в городе составит от -2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается понижение вплоть до 4 градусов мороза, пишет REGNUM.

На территории Московской области синоптики обещают от -4 до +1 градуса в дневное время суток и до 6 градусов ниже нуля — в ночное.