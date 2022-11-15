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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти городам

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Фото: РИА Новости/Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» девяти городам, в том числе Горловке (Донецкая область) и Луганску (Луганская область). Соответствующий документ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Помимо Горловки и Луганска, такое звание присвоено еще семи городам — Астрахани, Вологде, Златоусту, Каспийску, Норильску, Орску и Якутску.

Данное решение было принято по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа», прошедшего 15 ноября под председательством Путина в режиме видеоконференции.

С предложением о присвоении звания данным городам к президенту обратился президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. «Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Луганску и Горловке символизирует восстановление общей исторической памяти. Мы также предлагаем рассмотреть возможность присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» еще семи претендентам: это Орск, Якутск, Златоуст, Астрахань, Вологда, Норильск и Каспийск. Они представляют семь федеральных округов — от запада до востока, от юга до севера», — сказал во время заседания Красников.

В этот же день Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю (Запорожской области) и Мариуполю (Донецкая Народная Республика).

В мае 2021 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам за значительный вклад жителей в достижение победы в ВОВ 1941–1945 годов. Звание было присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

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