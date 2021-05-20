Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 мая, подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как следует из документа, почетное звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

Ранее в этот день в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести».