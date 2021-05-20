Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести».

В тени героев: как ученые и инженеры, дипломаты и артисты приближали Победу
Специальный проект «Известий» о тех, кто воевал без оружия в руках

В ходе заседания российского оргкомитета «Победа» в четверг, 20 мая, секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» в ходе масштабного голосования определила 11 лидеров среди городов — претендентов на почетное звание.

В список населенных пунктов вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

Глава государства, в свою очередь, поддержал данное предложение.

Ранее, 3 мая, Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию, включая пакет предложений «Единой России».

В частности, глава государства одобрил инициативу партии о возврате половины стоимости путевки в детские лагеря, а также поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021