Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести».

В ходе заседания российского оргкомитета «Победа» в четверг, 20 мая, секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» в ходе масштабного голосования определила 11 лидеров среди городов — претендентов на почетное звание.

В список населенных пунктов вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

Глава государства, в свою очередь, поддержал данное предложение.

Ранее, 3 мая, Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию, включая пакет предложений «Единой России».

В частности, глава государства одобрил инициативу партии о возврате половины стоимости путевки в детские лагеря, а также поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года.