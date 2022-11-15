Визовый центр Италии продлил на месяц прием небиометрических паспортов россиян

В визовом центр Италии продлен на месяц прием небиометрических загранпаспортов россиян. Об этом 15 ноября сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.

Таким образом, подать заявку на получение визы граждане РФ с заграничным паспортом, действующим пять лет, смогут не до 14 ноября, а до 14 декабря.

О том, что визовые центры Италии с 15 ноября будут принимать только биометрические загранпаспорта сроком действия в 10 лет, сообщалось накануне.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России требуется платить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

В октябре ряд стран закрыл въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Как заявил 2 ноября замглавы МИД РФ Евгений Иванов, зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам — нерациональный шаг, так как в «игре на разрушение» не может быть победителей.