Белоусов назвал ЕС крупнейшим торговым партнером России по сей день

Евросоюз (ЕС) остается крупнейшим торговым партнером России, заявил 15 ноября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Евросоюз был и остается до сих пор крупнейшим нашим внешнеторговым партнером», — сказал он на пленарной сессии Транспортной недели.

Белоусов также отметил, что на втором месте по товарообороту с Россией находится Китай.

7 ноября сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд.

19 октября газета The New York Times написала, что страны ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами».

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, комментируя эту публикацию издания, отметил в беседе с «Известиями», что то, что до сих пор остаются отрасли и сектора, которые стабильно исключаются из санкционных итоговых документов ЕС, говорит о здравом разуме некоторых государств, которые пытаются защитить свою экономику.

16 октября стало известно, что в июне шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля текущего года. Среди них — Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

11 октября в материалах Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что после введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран ЕС составит порядка €123 млрд. При этом отмечалось, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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