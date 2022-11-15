Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России
Армия
ВС РФ уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за Павловку
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Общество
Каховская ГЭС в Херсонской области прекратила вырабатывать электроэнергию
Политика
В Совбезе заявили о попытках США «ослабить, разобщить и уничтожить» РФ
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек
Сюжет:

Белоусов назвал ЕС крупнейшим торговым партнером России по сей день

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) остается крупнейшим торговым партнером России, заявил 15 ноября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мировая экономика не терпит вакуума»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — об экономическом хаосе и развороте на Восток

«Евросоюз был и остается до сих пор крупнейшим нашим внешнеторговым партнером», — сказал он на пленарной сессии Транспортной недели.

Белоусов также отметил, что на втором месте по товарообороту с Россией находится Китай.

7 ноября сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд.

19 октября газета The New York Times написала, что страны ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами».

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, комментируя эту публикацию издания, отметил в беседе с «Известиями», что то, что до сих пор остаются отрасли и сектора, которые стабильно исключаются из санкционных итоговых документов ЕС, говорит о здравом разуме некоторых государств, которые пытаются защитить свою экономику.

16 октября стало известно, что в июне шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля текущего года. Среди них — Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

11 октября в материалах Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что после введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран ЕС составит порядка €123 млрд. При этом отмечалось, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022