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Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года

«РИА Новости»: в июне шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В июне шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных национальных статистических служб, проведенного «РИА Новости».

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Так, импорт из России оказался выше зимних значений в 10 странах: Словении, Хорватии, Чехии, Мальте, Испании, Бельгии, Люксембурге, Кипре, Эстонии и Болгарии.

При этом экспорт в РФ в июне превысил февральские значения у Латвии, Словении, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Кипра и Люксембурга.

Таким образом, шесть стран восстановили и импорт и экспорт с Россией до уровня февраля 2022 года, среди них — Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%, при этом импорт же вырос на 83%.

11 октября в материалах Еврокомиссии (ЕК) говорилось, что после введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран ЕС составит порядка €123 млрд. При этом отмечалось, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.

В свою очередь, депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции «смертельным ударом» по экономике как Австрии, так и в целом всего Евросоюза.

ЕС после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Однако всё это обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты в самой Европе.

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