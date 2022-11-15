Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Ряд стран стремятся переписать историю с целью раскачать суверенитет России. Об этом 15 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить, в конечном счете, Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — сказал он на заседании Российского оргкомитета «Победа».

По словам главы государства, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических «мифов», так было с Украиной.

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