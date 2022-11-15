Помощник президента Левитин возглавит делегацию РФ на открытии ЧМ-2022

Помощник президента РФ Игорь Левитин возглавит российскую делегацию на церемонии открытия чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в посольстве РФ в Дохе.

«Российская делегация будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, ее возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин», — сказал представитель дипведомства.

Ранее, 4 ноября, ФИФА призвала не втягивать футбол в политику. Футболистам посоветовали сосредоточиться на играх в Катаре. В письме президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в федерации уважают все нации и культуры.

Двадцать второй по счету мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».