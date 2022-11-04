ФИФА призвала участников чемпионата мира не втягивать футбол в политику
ФИФА призвала не втягивать футбол в политику. Федерация обратилась к сборным, которые участвуют в чемпионате мира по футболу, передает телеканал «Известия». Футболистам посоветовали сосредоточиться на играх в Катаре. В письме президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в федерации уважают все нации и культуры.
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