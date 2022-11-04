ФИФА призвала участников чемпионата мира не втягивать футбол в политику

ФИФА призвала участников чемпионата мира не втягивать футбол в политику

2022-11-04 20:13:01

2022-11-04 20:13:01

2022-11-04 20:13:01

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru