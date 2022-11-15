В результате взрыва в Мелитополе пострадал один человек
В Мелитополе Запорожской области возле жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
В результате взрыва пострадал один человек.
«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — говорится в сообщении.
Пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУВД Запорожской области и УВД Мелитополя.
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