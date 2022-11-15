В результате взрыва в Мелитополе пострадал один человек

В Мелитополе Запорожской области возле жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

В результате взрыва пострадал один человек.

«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУВД Запорожской области и УВД Мелитополя.

12 ноября член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина перебросила новые силы на запорожское направление, переводя ресурсы с херсонского. По его словам, запорожское направление становится основным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в вопросах наступления, провокаций и прощупывания линии российской обороны.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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