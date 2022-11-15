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Посол в Токио рассказал о сферах сотрудничества РФ и Японии

Посол РФ в Токио Галузин: у РФ и Японии есть сферы сотрудничества, в первую очередь в энергетике
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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У РФ и Японии есть сферы сотрудничества, в первую очередь в энергетике. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

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«Если говорить о Японии и других странах коллективного Запада, то мы остаемся открытыми для прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества там, где это отвечало бы нашим интересам», — сказал он российским журналистам.

Галузин подчеркнул, что в случае с Японией речь идет, например, о продолжении сотрудничества в энергетике.

Также, по его словам, Москве необходимо по-другому подходить к отношениям с коллективным Западом и больше внимания уделять партнерам по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС и АСЕАН.

1 ноября глава японской компании Itochu сообщил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

Ранее, 3 октября, депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией.

В августе посол РФ в Токио отметил, что решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло. Кроме того, Галузин призывал японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу и «прекращению демонтажа российско-японских связей».

Япония и ряд других стран усилили санкционное давление на Россию после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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