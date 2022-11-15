Новостройки бизнес-класса в центре Москвы подорожали на 30%

Новостройки бизнес-класса в центре Москвы за последние 12 месяцев подорожали на 30%. Это самый внушительной рост цены среди новостроек всех сегментов, которые продаются в ЦАО, сообщили «Известиям» 15 ноября аналитики «Метриум».

По информации компании, в III квартале 2022 года средняя стоимость новостроек бизнес-класса в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) составила 492 тыс. рублей за квадратный метр. В аналогичный период 2021 года застройщики предлагали недвижимость (здесь и далее в расчеты включены апартаменты) бизнес-класса в ЦАО в среднем за 378 тыс. рублей за кв. м, уточнили аналитики.

Новостройки же премиум-класса, по данным экспертов, в центре сейчас стоят в среднем 699 тыс. рублей за кв. м, тогда как в III квартале 2021 года они продавались в среднем по 697 тыс. рублей, то есть за год цена практически не изменилась.

Впрочем, отмечают аналитики «Метриум», средняя цена в премиум-классе в ЦАО повышалась до I квартала 2022 года (до 922 тыс. рублей), после чего она упала до текущего уровня.

В самом дорогом сегменте рынка новостроек в ЦАО — элитном и делюкс классе — цены за последний год увеличились на 14%. Сейчас квадратный метр в апартаментах и квартирах этого сегмента обходится в среднем в 1,7 млн рублей, тогда как в III квартале 2021 года — 1,5 млн рублей, добавили в компании.

В целом все новостройки Центрального административного округа Москвы за прошедшие 12 месяцев подорожали на 16%, а их средняя цена составила 1,2 млн рублей за кв. м, рассказали аналитики.

«Новостройки бизнес-класса в ЦАО дорожают из-за высокого спроса на них. Предложение сосредоточено в трех-пяти крупнейших проектах, где на фоне большой активности клиентов за последний год цены выросли на треть», — объяснил коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов.

За год квартиры в массовых новостройках в Москве подорожали в среднем на 7,2%. Стоимость квадратного метра в сегменте выросла на 11,5%. Об этом «Известиям» 8 ноября сообщили в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Ранее, 28 октября, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков рассказал «Известиям о безопасной покупке квартиры в новостройке. Он отметил: покупая квартиру в строящемся доме, прежде всего нужно проверить надежность застройщика. А перед совершением сделки — внимательно изучить договор.