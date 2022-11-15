В США рассказали о серьезных проблемах из-за поставок оружия Украине

Из-за военных поставок Киеву Вашингтон серьезно истощает свой арсенал боеприпасов. Об этом в понедельник, 14 ноября, написал военный обозреватель Калеб Ларсон в статье журнала Newsweek.

Обозреватель считает, что промышленную базу США необходимо расширить для удовлетворения текущих потребностей. Такой толчок, в частности, могут дать многолетние военные контракты.

Ларсон уверен, что нехватка боеприпасов может привести к колоссальным последствиям. Он напомнил, что во время Первой мировой в Великобритании произошел снарядный кризис 1915 года, который вылился в поражение британцев в битве за Обер-Ридж и к смене правительства, а в 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США привела к тому, что некоторые партнеры по борьбе против «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) отвернулись от США.

14 ноября армия США заключила несколько контрактов с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО. Отмечалось, что такая необходимость вызвана истощением запасов на фоне поставок РСЗО на Украину.

Еще в начале октября в США заявили об истощении боеприпасов для РСЗО HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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