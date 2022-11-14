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Армия США заключила контракты на $520 млн для восполнения запасов РСЗО

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Army/Capt. Angelo Mejia
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Армия США заключила несколько контрактов с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на покупку и восполнение запасов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Всего на эти цели Вашингтон потратит около $520 млн, сообщает The Washington Times 14 ноября со ссылкой на заявление американских ВС.

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Отмечается, что такая необходимость вызвана истощением запасов на фоне поставок РСЗО на Украину. Согласно заявлению, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

«Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров», — заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе.

По мнению военных, такие заказы позволяют армии восполнять собственные запасы, при этом продолжая оказывать критически важную помощь своим союзникам и партнерам.

Еще в начале октября в США заявили об истощении боеприпасов для РСЗО HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

Однако 11 ноября в Госдепартаменте страны заявили, что Вашингтон планирует продолжать оказывать военную поддержку Киеву, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Конечной целью в Пентагоне назвали формирование на Украине интегрированной системы ПВО разной дальности.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы Avenger, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов Hawk, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Также Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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