Армия США заключила контракты на $520 млн для восполнения запасов РСЗО

Армия США заключила несколько контрактов с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на покупку и восполнение запасов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Всего на эти цели Вашингтон потратит около $520 млн, сообщает The Washington Times 14 ноября со ссылкой на заявление американских ВС.

Отмечается, что такая необходимость вызвана истощением запасов на фоне поставок РСЗО на Украину. Согласно заявлению, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

«Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров», — заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе.

По мнению военных, такие заказы позволяют армии восполнять собственные запасы, при этом продолжая оказывать критически важную помощь своим союзникам и партнерам.

Еще в начале октября в США заявили об истощении боеприпасов для РСЗО HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

Однако 11 ноября в Госдепартаменте страны заявили, что Вашингтон планирует продолжать оказывать военную поддержку Киеву, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Конечной целью в Пентагоне назвали формирование на Украине интегрированной системы ПВО разной дальности.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы Avenger, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов Hawk, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Также Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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