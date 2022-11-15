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Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане могут служить в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 14 ноября.

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«Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день юрист Алексей Гавришев рассказал «Известиям», что граждане, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или любой другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории РФ, имеют право заключать контракт с ВС РФ либо пройти военную службу по призыву. Более того, лица, не имеющие гражданства, теперь также имеют полное право заключать контракт с ВС РФ или проходить военную службу по призыву.

1 ноября в РФ начался осенний призыв на военную службу, на которую планируется направить 120 тыс. человек. Как отмечали в Минобороны, призывная кампания не связана с проведением специальной операции на Украине.

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