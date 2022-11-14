Юрист объяснил указ Путина о прохождении службы в ВС РФ иностранными гражданами

Юрист Алексей Гавришев в понедельник, 14 ноября, рассказал «Известиям» об указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, о разрешении лицам с иностранным гражданством заключать контракт с Вооруженными силами РФ.

Как пояснил эксперт, согласно указу, граждане, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или любой другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории РФ, имеют право заключать контракт с ВС РФ либо пройти военную службу по призыву. Более того, лица, не имеющие гражданства, теперь также имеют полное право заключать контракт с ВС РФ или проходить военную службу по призыву.

«Так например, в статье 1 пункте 5 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» слова «граждан Российской Федерации» заменили словом «граждан», что дает возможность проходить воинскую службу не только гражданам нашей страны, но и любым другим гражданам», — пояснил Гавришев.

Кроме того, Гавришев добавил, что ранее был подписан указ, согласно которому иностранцы, которые заключили контракт с ВС РФ, будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

«Теперь же право на получение российского гражданства в упрощенном порядке получат дети, родители и супруги тех иностранных граждан, которые заключили контракт на прохождение военной службы в ВС РФ», — заключил юрист.

Указ был подписан ранее в этот день. Кроме того, Путин ограничил возможность служить в ВС РФ по контракту тем, кого ловили на употреблении наркотиков. Контракт также не может быть заключен с гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание; в отношении которого ведется дознание, либо предварительное следствие, или уголовное дело. Контракт о прохождении военной службы не будут заключать и с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы.

1 ноября в РФ начался осенний призыв на военную службу, на которую планируется направить 120 тыс. человек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.

Как отмечали в Минобороны, призывная кампания не связана с проведением специальной операции на Украине.