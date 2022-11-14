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Юрист объяснил указ Путина о прохождении службы в ВС РФ иностранными гражданами

Юрист Гавришев рассказал, какие категории иностранцев могут служить в рядах ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Юрист Алексей Гавришев в понедельник, 14 ноября, рассказал «Известиям» об указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, о разрешении лицам с иностранным гражданством заключать контракт с Вооруженными силами РФ.

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Как пояснил эксперт, согласно указу, граждане, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или любой другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории РФ, имеют право заключать контракт с ВС РФ либо пройти военную службу по призыву. Более того, лица, не имеющие гражданства, теперь также имеют полное право заключать контракт с ВС РФ или проходить военную службу по призыву.

«Так например, в статье 1 пункте 5 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» слова «граждан Российской Федерации» заменили словом «граждан», что дает возможность проходить воинскую службу не только гражданам нашей страны, но и любым другим гражданам», — пояснил Гавришев.

Кроме того, Гавришев добавил, что ранее был подписан указ, согласно которому иностранцы, которые заключили контракт с ВС РФ, будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

«Теперь же право на получение российского гражданства в упрощенном порядке получат дети, родители и супруги тех иностранных граждан, которые заключили контракт на прохождение военной службы в ВС РФ», — заключил юрист.

Указ был подписан ранее в этот день. Кроме того, Путин ограничил возможность служить в ВС РФ по контракту тем, кого ловили на употреблении наркотиков. Контракт также не может быть заключен с гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание; в отношении которого ведется дознание, либо предварительное следствие, или уголовное дело. Контракт о прохождении военной службы не будут заключать и с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы.

1 ноября в РФ начался осенний призыв на военную службу, на которую планируется направить 120 тыс. человек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.

Как отмечали в Минобороны, призывная кампания не связана с проведением специальной операции на Украине.

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