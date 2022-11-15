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Польша поддержала санкции на нефть из «Дружбы» во избежание уплаты неустойки
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Польша поддержала санкции на нефть из «Дружбы» во избежание уплаты неустойки

Глава МИДа Рау: Польша добивается наложения санкций ЕС на нефть из «Дружбы», чтобы не платить РФ неустойку
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Фото: TASS/EPA/Barbara Ostrowska
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Варшава добивается наложения антироссийских санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы стране не пришлось платить неустойку за преждевременное расторжение контрактов с российской стороной. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава МИДа республики Збигнев Рау.

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Он напомнил, что Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года, и если новый пакет санкций не будет включать польских ожиданий, то страна должна будет заплатить РФ компенсации.

«Чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — сказал министр.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области и разветвляется на южный и северный участки, которые проходят через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, Литвы и Латвии.

Ранее в этот день Варшава изъяла долю «Газпрома» в операторе польской части газопровода «Ямал – Европа» EuRoPol Gaz.

В апреле из-за спецоперации России на Украине польские власти внесли «Газпром» в санкционный список. В качестве ограничительных мер указывалось замораживание финансовых средств, в том числе ценных бумаг EuRoPol Gaz.

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