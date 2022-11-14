Глава ЕК заявила о готовности ЕС ввести потолок цен на нефть из РФ

Европейский союз (ЕС) готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России, все необходимые для этого политические инструменты уже подготовлены. Об этом 14 ноября сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подготовили все необходимые инструменты (для введения потолка цен на российскую нефть. — Ред.) в ЕС. Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран», — сказала она в интервью агентству Bloomberg.

При этом, по словам главы ЕК, конкретные параметры стоимостных ограничений пока не согласованы.

В агентстве также рассказали, что ЕС и Великобритания планируют 5 декабря ввести запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, которые перевозят нефть из России, кроме тех случаев, когда поставки оплачиваются по цене, не превышающий согласованный странами ЕС и «большой семерки» (G7) уровень.

Ранее, 10 ноября журналист Bloomberg Тайлер Коуэн выразил мнение, что введение потолка цен на нефть из России Соединенными Штатами Америки и их союзниками экономически целесообразно, но последствия такого решения слишком неоднозначны, что вызывает опасения.

4 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия будет принимать любые решения по поводу импорта нефти, которые она принимает, и у нее сохранится интерес продолжать поставки энергоресурсов даже после введения потолка цен на него.

В тот же день представители стран «большой семерки» заявили, что намерены в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.

3 ноября посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. При этом дальше ценовой потолок могут распространить на другие товары, включая газ и металлы.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».