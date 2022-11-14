В МЧС заявили о скорой локализации пожара на заводе в Подольске

На пожаре на территории Подольского электромеханического завода в Подмосковье осталось локализовать один боевой участок. Об этом 14 ноября сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«Сейчас работают 72 человека и 22 единицы техники. Площадь пожара на данный момент составляет 2800 кв. м. Развернуто три боевых участка, на двух из них ситуация уже стабилизировалась. Осталось поработать на одном участке, и тогда объявим локализацию», — сказал он «Известиям».

Полетыкин рассказал, что сигнал о возгорании на бывшем заводе «Зингер» поступил в 14:42. По прибытии первого расчета открытым пламенем горело около 400 кв. м. Был объявлен повышенный ранг пожара. В ходе реагирования был спасен один человек, до прибытия основных сил было эвакуировано 150 человек. Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС.

Ранее стало известно, что причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Окончательная причина будет установлена по результатам проверки.

Здание на территории завода в Подольске загорелось 14 ноября. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Возгорание началось на третьем этаже здания.

В конце октября три человека получили травмы из-за пожара на территории судостроительного завода в Ярославле. Возгорание началось в двухэтажных строительных вагончиках. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.