Аварийную работу электросети назвали вероятной причиной пожара на заводе в Подольске

Причиной пожара в здании на территории Подольского электромеханического завода в Подмосковсье (бывшего завода «Зингер») могла стать аварийная работа электросети. Об этом «ТАСС» сообщил источник в экстренных службах 14 ноября.

«По предварительной версии, причиной возгорания является аварийная работа электросети. Окончательная причина будет установлена по результатам проверки», — сказал собеседник агентства.

Здание на территории завода загорелось ранее 14 ноября. По последней информации, площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Возгорание началось на третьем этаже здания.

По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотрудники МЧС также спасли одного человека.

В конце октября три человека получили травмы из-за пожара на территории судостроительного завода в Ярославле. Возгорание началось в двухэтажных строительных вагончиках. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.