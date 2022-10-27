Три человека пострадали при пожаре на заводе в Ярославле
Три человека получили травмы из-за пожара на территории судостроительного завода в Ярославле. Об этом «Известия» узнали в четверг, 27 октября.
По нашим данным, возгорание началось в двухэтажных строительных вагончиках. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.
Всего в вагончиках было 60 человек. 54 из них смогли самостоятельно покинуть помещения, трое остаются пропавшими без вести, трое получили ранения.
В настоящий момент пострадавшие переданы медикам.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее в этот день пожар произошел в торгово-офисном здании в Твери. Площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.