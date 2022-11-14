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Площадь пожара в Подольске выросла до 2,5 тыс. кв. м
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Площадь пожара в Подольске выросла до 2,5 тыс. кв. м

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Фото: Управление МЧС РФ по Московской области
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Площадь пожара, вспыхнувшего 14 ноября на территории Подольского электромеханического завода в Подмосковье, увеличилась до 2,5 тыс. кв. м.

Ранее в этот день сообщалось, что возгорание в здании бывшей фабрики «Зингер» достигло 1,5 тыс. кв. м.

По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотрудники МЧС также спасли одного человека.

27 октября три человека получили травмы из-за пожара на территории судостроительного завода в Ярославле. Возгорание началось в двухэтажных строительных вагончиках. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

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